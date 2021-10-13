На Михайловской площади в рамках празднования Дня защитников и защитниц Украины открылась специализированная выставка «Цифровое будущее армии», в ходе которой для жителей и гостей столицы развернута экспозиция современных образцов вооружения и военной техники.

Как сообщает корреспондент Укринформа, на выставке представлены образцы высокоточного оружия, средств разведки, связи и автоматизации управления, радиоэлектронной борьбы, роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и т. д.

— Украинская армия — современная и передовая, с инновационными технологиями в сфере обороны и мощным вооружением. И на выставке в Киеве каждый сможет в этом убедиться, поскольку здесь собраны главные экспонаты военной техники. Имея высококачественное вооружение, украинская армия сможет достойно дать отпор российской агрессии, — рассказал Сергей Галушко, представитель Министерства обороны Украины.

Выставка проходит в условиях продолжения вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, поэтому ее основным акцентом является демонстрация потенциала оборонно-промышленного комплекса государства, показ инновационных технологий, которые могут быть использованы для развития способностей войск в ближайшей перспективе.

Выставка новейших образцов вооружения и техники на Михайловской площади будет работать до 17 октября.

Напомним, завтра, 14 октября, николаевцы будут праздновать День защитников и защитниц Украины — обнародована программа мероприятий.