Завтра, 14 октября, николаевцы будут праздновать День защитников и защитниц Украины — обнародована программа мероприятий.

Об этом пишет пресс-служба Николаевской ОГА.

С 08:00 откроют выставку военной техники и вооружения на улице Соборной-Адмиральской.

В 09:00 начнется торжественный марш, посвященный возвращению из зоны ООС 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Алексея Алмазова. Марш пройдет от Парка Победы через Ингульский мост к мемориалу «Струны памяти» на Адмиральской.

На 10:00 запланирован торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу «Струны памяти» с участием военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции и ГСЧС, руководства облгосадминистрации, областного и городского советов.

Позже, в 11:00 стартует праздничный концерт в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре.

Напомним, военнослужащим выплатят премию по 2500 гривен к 14 октября.