Генеральное консульство России, расположенное в Харькове, заявило о взломе одной из соцсетей и провокации со стороны неизвестных хакеров.

Разъяснения дипломатические представительство опубликовало на своем сайте.

Кремлевские дипломаты называют сегодняшние поздравления — фейком.

— Просим считать размещенную на них информацию с 10.00 14 октября не соответствующей действительности. Генеральное консульство работает над восстановлением нарушенных аккаунтов, — сказано в уведомлении.

На данный момент пост консульства в Instagram c разоблачением агентов ФСБ и осуждением политики Москвы перестал быть доступным. Видимо, после возвращения контроля над аккаунтом его в спешке почистили.

Напомним, сегодня утром в Instagram консульства появилась неординарная публикация, в которой якобы российские сотрудники поздравляли украинских военных, желали им успехов в борьбе и разоблачали коллаборантов, работающих на ФСБ.