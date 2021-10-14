В лагере «Скажені птахи» состоялись первые тактические сборы ОО «Res_Publika. Брати по зброї». Общественная организация объединяет ветеранов войны против российской агрессии.

На тактические сборы прибыл пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, передает пресс-служба политсилы

14 октября в День защитников и защитниц Украины на сборы приехали более 300 участников из разных регионов Украины. Команды соревновались на полосе разведчика, демонстрировали навыки тактической медицины, минную безопасность и воздушную разведку.

Ветераны войны с Россией дали торжественную клятву народу Украины. Текст клятвы провозгласил координатор ОО «Res_Publika. Брати по зброї», ветеран войны, морской пехотинец Андрей Пидлисный. Участники ОО поклялись придерживаться принципов боевого братства, уважать и поддерживать своих побратимов; через всю жизнь пронести верность Украине, своему народу и своим рлюопьтимам; всегда быть готовым встать на защиту государства и народа с Украиной в сердце с оружием в руках.

— В 2014 году именно вы, защитники Украины, сломали позвоночник путинскому плану, остановили российского агрессора. И нам был нужен свой украинский собственный праздник. Я как Верховный Главнокомандующий принял решение отменить чужой советский праздник соседнего государства и сделать наш украинский праздник. Еще одна важная задача, с которой блестяще справились наши ветераны в декабре 2019 — это держать «красные линии», которые не дадут действующей власти сползти обратно в Российскую империю, подписать капитуляцию, сдать Украину, сдать украинскую землю, так как они это сделали во время так называемого «отвода» или обязательств по так называемой «формуле Штайнмайера», — сказал Петр Порошенко.

Он добавил, что одним из основных достижений его команды была перестройка армии.

— Когда нам подсовывали бумажки как «гарантию» украинского суверенитета, я говорил: надежным гарантом украинского суверенитета, независимости украинского государства являются Вооруженные Силы Украины. Наша с вами задача — держать порох сухим. И мы всегда будем начеку, — резюмировал пятый президент.

Напомним, в столице состоялось шествие, приуроченное к профессиональному празднику военнослужащих, Дню защитников и защитниц.