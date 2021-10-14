Сегодня, 14 октября, около 50 тысяч человек собрались на площади в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Несколько десятков тысяч человек приехали на акцию из регионов, почти столько же на площади и жителей столицы. Акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала «Мтавари» и один из адвокатов Саакашвили Ника Мелия прочитал его послание.

Михеил Саакашвили призвал общественность страны к примирению и объединению. Он также призвал сторонников оппозиции 30 октября проголосовать за кандидатов от «Национального движения», которые по итогам голосования 1 октября на местных выборах вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии.

Ранее сообщалось, что сторонники Михеила Саакашвили выехали автоколоннами из Батуми и Самегрело в Тбилиси.