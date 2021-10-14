Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. При этом украинским верфям будут переданы технологии по их строительству.

Об этом посолУкраины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал в интервью телеканалу «Дом».

— Четыре направления, которые усилят способность нашего военного флота будут реализованы (в рамках соглашения с Британией - ред.) И в ближайшее время будет объявлено об этом. Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС, будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании, — сказал Вадим Пристайко.

По его словам, первый военный корабль для Украины построят в Великобритании, а затем технологии передадут украинским верфям. Первые корабли, которые британцы передадут Украине — это тральщики. Они помогут защитить побережье от минной угрозы.

— И наконец, что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое поможет на реально усилить способности на море, — сказал Вадим Пристайко.

Ранее сообщалось, что в Украине будут производить боеприпасы к стрелковому оружию на совместном украино-канадском предприятии.