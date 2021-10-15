Любомир Яков, грозивший прийти домой и убить главу парламента Иву Митеву, получил 3 года условно.

Об этом пишет Dnevnik.

В начале сентября подсудимый послал электронное письмо в Министерство юстиции, в котором говорилось: «Я в Софии, у меня есть оружие, и я убью ее, у нее есть мать, и я знаю, где она живет»‎.

Автора мейла быстро вычислили и он пошел на сделку со следствием, рассказав все детали своего замысла, после чего ему дали мягкий приговор. Кроме 3 лет условного заключения, Любомир Иаков должен отработать 200 часов неоплачиваемой работы на благо общества.

Ранее сообщалось, житель Николаева, звонивший с угрозами Василию Вирастюку, заявил, что он из ада и пообещал забрать душу нардепа.