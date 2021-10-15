В Китае представили экипаж из трех человек, который примет участие в пилотируемой космической миссии Шэньчжоу-13 и отправится на строящуюся станцию Тяньгун.

Об этом сообщает Корреспондент.

Так, в космос отправятся Чжай Чжиган, Е Гуанфу и Ван Япин. Первый из них будет командиром экипажа.

Трио пробудет на орбите в течение шести месяцев – это рекорд для китайской космонавтики. Но ожидается, что в будущем этот срок станет обычным для следующих экипажей.

Космический корабль Шэньчжоу-13 будет запущен в 12:23 в субботу по пекинскому времени (07:23 по Киеву, — прим.) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Напомним, Государственное агентство работает над подготовкой человека, чтобы отправить его в космос.