Государственное агентство работает над подготовкой человека, чтобы отправить его в космос.

Об этом директор Госкосмоса Владимир Тафтай заявил в разговоре с «РБК-Украина».

Согласно его словам, работа над проектом уже стартовала, однако ни сроков, ни имени конкретного космонавта он не назвал.

— Мы сейчас активно работаем над этим. Не хочу называть какие-то сроки, но подчеркиваю: работа над этим ведется, — акцентировал глава агентства.

Вторым важным вектором работы он назвал создание инструментов для лунной миссии.

— Например, в КБ «Южное» очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких крупных проектов как лунное поселение, — рассказал Владимир Тафтай.

Напомним, конструкторское бюро «Южное» доложило о состоянии работ по обеспечению запуска украинского спутника «Сич 2-30».