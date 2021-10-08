Государственное агентство работает над подготовкой человека, чтобы отправить его в космос.
Об этом директор Госкосмоса Владимир Тафтай заявил в разговоре с «РБК-Украина».
Согласно его словам, работа над проектом уже стартовала, однако ни сроков, ни имени конкретного космонавта он не назвал.
— Мы сейчас активно работаем над этим. Не хочу называть какие-то сроки, но подчеркиваю: работа над этим ведется, — акцентировал глава агентства.
Вторым важным вектором работы он назвал создание инструментов для лунной миссии.
— Например, в КБ «Южное» очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких крупных проектов как лунное поселение, — рассказал Владимир Тафтай.
Напомним, конструкторское бюро «Южное» доложило о состоянии работ по обеспечению запуска украинского спутника «Сич 2-30».
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Государственное агентство работает над подготовкой человека, чтобы отправить его в космос.
Об этом директор Госкосмоса Владимир Тафтай заявил в разговоре с «РБК-Украина».
Согласно его словам, работа над проектом уже стартовала, однако ни сроков, ни имени конкретного космонавта он не назвал.
— Мы сейчас активно работаем над этим. Не хочу называть какие-то сроки, но подчеркиваю: работа над этим ведется, — акцентировал глава агентства.
Вторым важным вектором работы он назвал создание инструментов для лунной миссии.
— Например, в КБ «Южное» очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких крупных проектов как лунное поселение, — рассказал Владимир Тафтай.
Напомним, конструкторское бюро «Южное» доложило о состоянии работ по обеспечению запуска украинского спутника «Сич 2-30».