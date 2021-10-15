В аннексированном Крыму так называемый «Верховный суд» приговорил 61-летнего украинца Константина Ширинга к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже».

Об этом накануне сообщила Крымская правозащитная группа.

Указано, что заседание «суда» проходило в закрытом режиме, информацию по его итогам озвучил адвокат Дмитрий Динзе.

Прокурор просил для Константина Ширинга 14 лет лишения свободы, а защита — оправдания. Сам Константин Ширинг тоже просил его оправдать, сообщив, что «его оговорили и свалили на него всю вину». Теперь сторона защиты намерена подавать апелляцию на данный приговор.

Ранее сообщалось, что в Крыму ухудшилась ситуация с правами человека.