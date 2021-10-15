14 октября Российская Федерация начала проводить перепись населения в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины попросило международных партнеров не признавать ее результаты.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Отмечается, что Украина осуждает проведение всероссийской переписи населения в оккупированном Крыму, поскольку такие действия направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также МИД называет ее попыткой легитимизировать оккупацию.

«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом по отношению к нашему государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что «референдум» в Крыму 2014 года не имеет юридической силы и не может стать основанием для отражения результатов переписи населения Крыма как части всероссийской переписи.

«Призываем международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать его результаты», — говорится в заявлении.

Напомним, 14 октября исполнительный совет ЮНЕСКО с убедительным перевесом голосов принял 13 решение «Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)». На рассмотрение был представлен доклад генерального директора ЮНЕСКО по ситуации на полуострове, который захватила Россия.