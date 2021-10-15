В рамках сотрудничества между Киевом и Лондоном, на побережьях двух морей, к которым Украина имеет выход, появится пара британских военно-морских баз.

Об этом рассказал чрезвычайным посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По словам НАТО, базы будут сделаны в соответствии со всеми требованиями НАТО.

— Будет построено первые две базы. Одна из них будет в Черном море, вторая — в Азовском. Есть британская компания, которая будет интегрировать работу по базам и кораблям. То есть это один большой проект, который покрывается той суммой кредита, о котором мы говорили. Есть проекты. Работы уже начались на местах. Изучение, планирование, привязанность к местности. Все это будет сделано. Это будут специальные военно-морские защищеные базы, где будут размещены войска, где будет жить персонал, их семьи. Все, что необходимо для того, чтобы это были современные натовские военно-морские базы, — подчеркнул Вадим Пристайко.

Сотрудник МИД добавил, что Британия передаст Украине два тральщика по кредитным обязательствам.

— Они позволят нам обезопасить побережье от минной угрозы. Это современные корабли, используемые в Военно-морских силах Великобритании. Эти два корабля оснащены самым современным вооружением, современными возможностями поиска и обезвреживания мин. Они соответствуют всем стандартам НАТО. Это корабли, которые стоят на вооружении Военно-морских сил Великобритании, — разъяснил дипломатический работник.

Напомним, Великобритания провела переговоры с Украиной по теме безвизового режима: эксперты начали проверку паспортов.