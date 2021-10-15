В руставской тюрьме №17 вспыхнул пожар, жертвами которого стали двое человек. В соседней тюрьме №12 содержат Михеила Саакашвили.

О ЧП передали в Минюсте Грузии.

Воспламенение началось с кухни, которая находилась в отдельном здании, шесть пожарных бригад тушили пожар около 10 часов.

В ведомстве заявили, что никакого бунта заключенных не наблюдалось, а причины возгорания выясняет местная администрация при поддержки полиции.

Напомним, около 50 тысяч человек собрались на площади в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.