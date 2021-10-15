Владимир Зеленский своим распоряжением вывел из состава Совета по нацбезопасности и обороне бывшего председателя ВР Дмитрий Разумкова, а на его место завел нового председателя — Руслана Стефанчука.

Указ опубликован на президентском портале.

Документ с президентской подписью был опубликован еще вчера, 14 октября.

— Приказываю: 1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчук Руслана Алексеевича — Председателя Верховной Рады Украины (по согласию); 2) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д.Разумкова, — сказано в постановлении.

Напомним, сегодня в 16:00 состоится новое заседание СНБО.