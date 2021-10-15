Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности на мирный договор с Ереваном при условии, если Армения признает потерю территорий Нагорного Карабаха.

Об этом пишет 24 канал.

Алиев говорит, что готов отвести войска от границы и оставить кровопролитную войну в прошлом, но Ереван должен признать территориальную целостность Азербайджана в нынешних границах с захваченными землями Карабаха.

— Мы готовы начать переговоры с Арменией о делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности и также готовы начать переговоры по мирному соглашению с Арменией, — выступил Ильхам Алиев на заседании совета глав стран СНГ.

Напомним, Азербайджан передал Армении 15 пленных армян в обмен на карты минных полей в Агдамском районе.