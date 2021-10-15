Шесть человек, включая ведущего канала YouTube и трех членов оппозиционной партии, были арестованы в Руанде по обвинению в «распространении слухов», направленных на дискредитацию правительства.

Об этом пишет Le Figaro.

Среди арестованных популярный в стране ютубер Тонесте Нсенгимана, чей канал набрал более 16 миллионов просмотров и на котором регулярно критикуются нарушения прав человека, предположительно совершенные правительством Руанды.

Руадинские правоохранители призвал граждан страны с осторожностью относиться к некоторым комментаторам в социальных сетях, которые стремятся «подорвать национальную безопасность» и репутацию правительства, и напомнили, что «любой арестованный будет привлечен к ответственности».

Глава оппозиционной партии «Развитие и свобода для всех» Виктуар Ингабир, заявила, что в общей сложности были арестованы семь человек, в том числе шесть членов ее партии.

— Я воспринимаю это как издевательство, — сказала она французским журналистам.

Напомним, Зеленский назначил посла в Руанду.