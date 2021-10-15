Сегодня, 15 октября, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) был утвержден План обороны Украины.
Об этом в ходе брифинга рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он отметил, что работу над документом вели в течение двух лет.
— Был утвержден впервые в истории план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной, — сказал Алексей Данилов.
Другие детали относительно документа озвучены не были.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень. Его целью является определение основных направлений реализации военной политики страны.
Сегодня, 15 октября, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) был утвержден План обороны Украины.
Об этом в ходе брифинга рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он отметил, что работу над документом вели в течение двух лет.
— Был утвержден впервые в истории план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной, — сказал Алексей Данилов.
Другие детали относительно документа озвучены не были.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень. Его целью является определение основных направлений реализации военной политики страны.