Сегодня, 15 октября, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) был утвержден План обороны Украины.

Об этом в ходе брифинга рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что работу над документом вели в течение двух лет.

— Был утвержден впервые в истории план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной, — сказал Алексей Данилов.

Другие детали относительно документа озвучены не были.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень. Его целью является определение основных направлений реализации военной политики страны.