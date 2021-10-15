Совет национальной безопасности и обороны в ходе сегодняшнего заседания, 15 октября, рассмотрел и принял Стратегию информационной безопасности Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

— Стратегия информационной безопасности, докладывал министр господин Ткаченко. Были жаркие дискуссии по этой стратегии, речь идет именно о ситуации в информационной безопасности, — сказал Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что Россия совершает агрессию против Украины не только на фронте, но и с использованием СМИ «для влияния на нашу страну и наших людей».

Напомним, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности. Документ определяет основные направления государственной политики этой в сфере.