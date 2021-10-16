Белый дом заявил в пятницу, 15 октября, что с 8 ноября снимет ограничения на въезд из-за COVID-19 для полностью вакцинированных иностранных граждан.

Об этом сообщает Reuters.

Ограничения для неамериканских граждан были сначала введены в отношении авиапассажиров из Китая в январе 2020 года тогдашним президентом Дональдом Трампом, а затем распространились на десятки других стран без каких-либо четких показателей того, как и когда их отменят.

С марта 2020 года введены ограничения для неосновных путешественников на сухопутных границах с Мексикой и Канадой в целях борьбы с пандемией COVID-19.

Акции авиакомпаний, отелей и круизных компаний США выросли на этих новостях, в том числе акции American Airlines — на 1,9%; Marriott International Inc — рост на 2,2%; и Carnival Corp — на 1,3%.

С 8 ноября Соединенные Штаты будут принимать полностью вакцинированных иностранных авиапассажиров из 26 так называемых стран Шенгенского соглашения в Европе, включая Францию, Германию, Италию, Испанию, Швейцарию и Грецию, а также Великобританию, Ирландию, Китай, Индию, ЮАР, Иран и Бразилию.

Путешественникам, не проживающим в США, необходимо будет предъявить доказательство вакцинации перед посадкой на рейс, а также подтверждение недавнего отрицательного результата теста на COVID-19. Иностранным посетителям, пересекающим сухопутную границу, не нужно будут предъявлять доказательства недавнего отрицательного теста на COVID-19.

Новые правила не требуют, чтобы иностранные посетители или американцы, въезжающие в страну, помещались на карантин.

Американцы, путешествующие за границу, по-прежнему должны предъявить доказательства недавнего отрицательного COVID-19, а непривитые американцы столкнутся с более строгими требованиями к тестированию на COVID-19. На них также будут распространяться ограничения в странах, которые они планируют посетить, которые могут включать карантин.

CDC планирует вскоре выпустить новые правила отслеживания контактов для международных авиапассажиров.

Напомним, власти Австралии открывают государственную границу с ноября — впервые за полтора года.