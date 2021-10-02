Власти Австралии открывают государственную границу с ноября — впервые за полтора года.

Об этом сообщает BBC.

Отметим, что с марта 2020 года в Австралии действовали одни из строжайших пограничных правил в мире — покидать страну было запрещено даже гражданам.

— Пора вернуть австралийцам их жизни, — заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Первыми возможность выезжать за границу Австралии получат жителям штатов, где уровень вакцинации достигнет 80%. При этом иностранных туристов впускать в страну пока не планируют, однако в правительстве Австралии уверяют, что работают над тем, чтобы «снова приветствовать туристов на своих берегах».

Тем не менее на данный момент австралийцам разрешено покидать страну только в исключительных случаях — например, для выезда на работу или для визита к умирающему родственнику.

Как сообщалось, Украина и Мальта договорились об отмене ограничений по регулярному авиасообщению между странами. Соглашение, в том числе, предусматривает установление неограниченное количество рейсов.