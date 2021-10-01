Украина и Мальта договорились об отмене ограничений по регулярному авиасообщению между странами. Соглашение, в том числе, предусматривает установление неограниченное количество рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

— Министерство инфраструктуры Украины и министерство транспорта Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного сообщения между двумя государствами, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее правительство Норвегии разрешило въезд для полностью вакцинированных граждан Украины, которые едут с туристической целью.