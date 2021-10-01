Украина и Мальта договорились об отмене ограничений по регулярному авиасообщению между странами. Соглашение, в том числе, предусматривает установление неограниченное количество рейсов.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
— Министерство инфраструктуры Украины и министерство транспорта Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного сообщения между двумя государствами, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее правительство Норвегии разрешило въезд для полностью вакцинированных граждан Украины, которые едут с туристической целью.
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Украина и Мальта договорились об отмене ограничений по регулярному авиасообщению между странами. Соглашение, в том числе, предусматривает установление неограниченное количество рейсов.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
— Министерство инфраструктуры Украины и министерство транспорта Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного сообщения между двумя государствами, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее правительство Норвегии разрешило въезд для полностью вакцинированных граждан Украины, которые едут с туристической целью.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
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