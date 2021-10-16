Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев на следующей неделе проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Украины.
Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном оборонным ведомством США.
— В Украине глава Пентагона встретится с Президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, — отметили в военном ведомстве.
Кроме того, по его информации, Ллойд Остин обсудит прогресс Украины в имплементации реформ в оборонной сфере (в том числе в оборонной промышленности), «необходимых для продвижения евроатлантических устремлений, а также регионального сотрудничества между союзниками и партнерами в регионе Черного моря».
При этом подчеркивается, что США твердо поддерживают своих европейских союзников и партнеров на фоне дестабилизирующих действий РФ в Черноморском регионе.
Как сообщалось, кроме Украины американский министр посетит Грузию и Румынию, а завершится его турне переговорами с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.
Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев на следующей неделе проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Украины.
Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном оборонным ведомством США.
— В Украине глава Пентагона встретится с Президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, — отметили в военном ведомстве.
Кроме того, по его информации, Ллойд Остин обсудит прогресс Украины в имплементации реформ в оборонной сфере (в том числе в оборонной промышленности), «необходимых для продвижения евроатлантических устремлений, а также регионального сотрудничества между союзниками и партнерами в регионе Черного моря».
При этом подчеркивается, что США твердо поддерживают своих европейских союзников и партнеров на фоне дестабилизирующих действий РФ в Черноморском регионе.
Как сообщалось, кроме Украины американский министр посетит Грузию и Румынию, а завершится его турне переговорами с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.