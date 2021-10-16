Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу поручил рассмотреть вопрос об увеличении тюремного срока для контрабандистов до 20 лет.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет «Интерфакс-Украина».

— Президент настаивает, что должно быть на законодательном уровне решен вопрос, когда люди за такие преступления (контрабанда — ИФ) должны отправляться в тюрьму. На сегодняшний день у нас чрезмерно либеральное законодательство. Люди пользуются ... Президент сегодня дал поручение, что необходимо на законодательном уровне срочно рассмотреть вопрос, каким способом сделать так, чтобы (контрабандисты, — прим.) отправлялись в тюрьмы. Более того, 20 лет нужно за это давать, — рассказал Алексей Данилов.

Он также отметил, что вопрос о контрабандистах на контроле у президента.

— Представители Офиса президента на следующей неделе проведут соответствующие встречи с главой таможни, министром финансов, главой СБУ, представителями аппарата СНБО. Там будет обсуждаться вопрос усиления кадрового потенциала работы украинской таможни. Некоторые особы потеряют свои должности, — сказал он.

Напомним, в апреле секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов озвучил список «топ-10 контрабандистов», попавших под санкции СНБО.