По состоянию на 16 октября в Николаевской области выявлено 207 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 78 171 (+207) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 49075 (+177);

Первомайск — 3804;

Южноукраинск — 2251 (+1);

Вознесенск — 1969;

Очаков — 1403.

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 29 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2554 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 35 человек.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 185, всего — 72 201. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2 076 за сутки — 13.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1 128 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 октября, выявили 12 983 новых случая коронавируса, из которых 1 105 — у детей.