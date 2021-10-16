По состоянию на 16 октября в Николаевской области выявлено 207 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 78 171 (+207) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 29 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2554 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 35 человек.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 185, всего — 72 201. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2 076 за сутки — 13.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1 128 человек.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 октября, выявили 12 983 новых случая коронавируса, из которых 1 105 — у детей.
По состоянию на 16 октября в Николаевской области выявлено 207 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 78 171 (+207) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 29 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2554 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 35 человек.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 185, всего — 72 201. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2 076 за сутки — 13.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1 128 человек.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 октября, выявили 12 983 новых случая коронавируса, из которых 1 105 — у детей.