В Украине за минувшие сутки, 15 октября, выявили 12 983 новых случая коронавируса, из которых 1 105 — у детей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали 2 859 человек, умерли от болезни — 277, выздоровели — 5 874.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1321), Харьковской (1293), Львовской (927), Запорожской (917) и Херсонской (831) областях.

С начала пандемии коронавирусом в стране заболели — 2 623 882 человека, выздоровели — 2 322 456, умерли — 60 414.

Ранее сообщалось, что после попадания в «красную» зону в Херсоне резко возросло количество желающих вакцинироваться.