В последние дни в Херсоне резко возросло количество горожан, которые желают вакцинироваться от СOVID-19.

Об этом сообщила генеральный директор Херсонской городской клинической больницы им. Е. Карабелеша Алла Малицкая, пишет Укринформ.

— Больница проводит работу по вакцинации с начала (прививочной кампании, — прим.), сегодня мы являемся лидерами в регионе, вакцинировано более 53 тысяч пациентов. Последняя неделя, особенно последние четыре дня — очень большой спрос на вакцинацию: если раньше мы вакцинировали 400-500 человек (в день, — прим.), то на сегодня вакцинируем 800 и больше, — рассказала Алла Малицкая.

Она отметила, что в больнице действуют три пункта вакцинации, из которых один работает без выходных, а остальные — шесть дней в неделю.

Алла Малицкая заметила, что в течение всего лета медики «работали в выходные, но, к сожалению, население пренебрегало рекомендациями, было очень много скептиков, которые сейчас стоят в очередях на вакцинацию».

Сейчас больница ведет переговоры об открытии дополнительных пунктов прививок. В частности, как отметила Алла Малицкая, к медикам обратились руководители одной из сетей строительно-хозяйственных супермаркетов, предложив свои услуги по открытию такого пункта.

Напомним, в Херсонской области с 15 октября установили красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.