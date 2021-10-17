Суд Центрального района Минска признал экстремистским Telegram-канал экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Об этом сообщает AFN.by.

Решение было принято «на основании материалов проверки Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси». На канал подписаны более 100 тысяч человек.

Ранее в Беларуси ввели уголовную ответственность за подписки на Тelegram-каналы.