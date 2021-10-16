Соединенные Штаты Америки осуждают проведение так называемой всероссийской переписи в оккупированном Крыму. В США назвали такие действия попыткой РФ подорвать суверенитет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

«Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 октября Российская Федерация начала проводить перепись населения в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины попросило международных партнеров не признавать ее результаты.