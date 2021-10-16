Экс-глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина в газовой войне с Кремлем потеряла поддержку главного партнера — Соединенных Штатов Америки, которую имела после 2014 года.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет Главком.

Он отметил, что диалог с Белым домом позволял в критические периоды выдерживать газовый шантаж Москвы и получать импорт топлива из Европы.

— Я не говорю, что мы не пройдем эту зиму. Я говорю, что мы сейчас зашли в серьезную зону риска и не имеем поддержки одного из крупнейших партнеров, то есть Белого дома или США, которая была в 2014, 2015, 2016, 2017 годах, — сказал Андрей Коболев.

Он также отметил, что отмена санкций против «Северного потока-2» дала Кремлю большие козыри против Украины.

— Мир находится в глобальном энергетическом кризисе. И мы на это не можем повлиять. На что мы можем повлиять — это на ситуацию с «Северным потоком-2». К сожалению, был потерян такой важный инструмент как санкции против самого оператора и санкции против руководителя этого оператора, что дало сейчас возможность этом проекту двигаться вперед, — объяснил он.

Экс-глава «Нафтогаза» считает, что Россия «сушит» европейский рынок газа, уменьшая его возможности получать газ и продавать Украине.

— Это очень важное отличие от 2014, 2015, 2016. Потому что может случиться так, что когда зимой мы захотим покупать газ в Европе, его там банально не будет. Или нам его не продадут. И это будет проблема, мы попадаем в зону риска. Что открыло нам газ в Словакии? Что помогло расширить возможности импорта из Европы? Американская поддержка. Не имея ее сейчас, мы можем остаться один на один с европейским инфантилизмом. С неохотой считаться с интересами Украины. И тогда действительно дневной баланс газа, а потребление может достигать и 200 млн кубометров в день, когда очень холодно, может стать угрозой, — отметил Андрей Коболев.

Он также отметил, что власть сделала большую ошибку, когда весной не покупала газ по более низким ценам, чем сейчас. Андрей Коболев призвал власти немедленно договариваться с газотрейдерами и остановить экспорт газа в Европу из Украины, который продолжается и сейчас.