Десятки тысяч итальянцев вышли на улицы Рима, требуя запретить ультраправую партию «Forza Nuova» («Новая сила»).

Об этом сообщает DW.

По словам организаторов, около 200 000 демонстрантов прошли итальянской столицей, держа плакаты с надписями вроде «Фашизм никогда снова». По данным местных СМИ, в акции приняли участие около 50 000 человек.

Неделю назад некоторые члены Forza Nuova после мирных протестов против так называемых «зеленых паспортов» для доступа к рабочему месту атаковали, среди прочего, штаб-квартиру федерации профсоюзов CGIL.

Полиция арестовала нескольких членов ультраправой партии, включая ведущих представителей политсилы.

Секретарь профсоюза Маурицио Ландини сказал на митинге, что пришло время сдержать «политическое насилие».

Левоцентристская Демократическая партия, которая требует запретить «Forza Nuova», заявила, что уже 100 тысяч человек подписали соответствующую петицию.

Ранее сообщалось, что внучка бывшего итальянского диктатора Бенито Муссолини — Ракеле Муссолини набрала наибольшее количество голосов на выборах в городской совет Рима.