Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая раскритиковала министра здравоохранения Виктора Ляшко за решение расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19.

На своей странице в Facebook она иронично предложила «не останавливаться и сразу для «антиваксов» строить концлагеря».

— Предлагаю не останавливаться и сразу для «антиваксов» строить концлагеря. Сбежать далеко не смогут, потому что в междугородние автобусы без ковидного паспорта их уже не посадят. Хотя, по большому счету, зачем на них тратить еду и элементарные бытовые принадлежности? Лучше сразу к стенке. Интересно, доктора Ля и Пи не родственники? — написала Елизавета Богуцкая.

Под постом Елизаветы Богуцкой противники вакцинации оставляли одобрительные комментарии. Другие пользователи сети призывали нардепа «не писать ерунду» и не распространять антипрививочные настроения.

Напомним, за минувшие сутки, 16 октября, в Украине подтвердили 11 288 новых случаев коронавируса, из них 1086 среди детей и 154 — среди медработников.