За минувшие сутки, 16 октября, в Украине подтвердили 11 288 новых случаев коронавируса, из них 1086 среди детей и 154 — среди медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки госпитализировали 4 747 человек; летальных исходов — 219; выздоровели — 3 541 человек. Протестировали методом ПЦР 33 545 человек, методом ИФА — 5350, экспресс-тестами — 34 075.

Больше всего за сутки новых заражений обнаружили в Одесской области (+1396), Харьковской области (+948), Донецкой области (+934), Днепропетровской области (+748).

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 635 170 человек;

выздоровели — 2 325 997 человек;

летальных исходов — 60 633.

Напомним, накануне в Украине выявили 12 983 новых случая коронавируса, из которых 1 105 — у детей.