В воскресенье, 17 октября, посол Франции в Беларуси Николя де Лакост покинул страну. Ранее Министерство иностранных дел Беларуси попросило покинуть посла страну до 18 октября.

Об этом сообщает AFP.

— Посол Франции в Беларуси Николя де Буйан де Лакост покинул страну после того, как Минск попросил его сделать это к понедельнику. Белорусский МИД попросил, чтобы посол уехал до 18 октября, — заявил представитель посольства.

При этом он добавил, что Николя де Лакост уже попрощался с сотрудниками посольства в Минске.

По данным белорусских СМИ, Николя де Лакост был вынужден покинуть Минск, поскольку он отказался вручать верительные грамоты Александру Лукашенко. Французский посол в прошлом году передал главе МИД Беларуси Владимиру Макею копии верительных грамот и якобы уклонялся от контактов с Александром Лукашенко.

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