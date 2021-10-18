Президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине сейчас достаточно газа для обеспечения нужд потребителей по нормальным ценам.

Об этом он сказал в интервью программе «Факти тижня».

— Хочу всех успокоить: считаю, много важных, предметных, а самое важное, что своевременных действий предприняло правительство, сделала власть. На сегодняшний день достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам, — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что, цена на газ для населения могла быть 50 гривен за кубометр, однако, сейчас она составляет около 8 гривен — благодаря вмешательству правительства.

Владимир Зеленский добавил, что отопительный сезон — это ответственность как центральной, так и местной власти.

— Мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи, НАК «Нафтогаз» и центральная власть гарантирует две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, уверен, будет урегулировано. В любом случае, это будет нормальная цена, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее сообщалсь, что в школах, садиках, больницах и прочих бюджетных учреждениях Николаевщины могут не успеть пустить тепло до начала похолодания. Процесс подписания прямых договоров с НАК «Нафтогаз» в рамках чрезвычайной ситуации, объявленной региональной комиссией по ТЭБ и ЧС, может затянуться.