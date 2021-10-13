В школах, садиках, больницах и прочих бюджетных учреждениях Николаевщины могут не успеть пустить тепло до начала похолодания. Процесс подписания прямых договоров с НАК «Нафтогаз» в рамках чрезвычайной ситуации, объявленной региональной комиссией по ТЭБ и ЧС, может затянуться.

Как писали НикВести, во всех регионах Украины объявили чрезвычайную ситуацию.

Из решения комиссии по ТЭБ и ЧС при Николаевской облгосадминистрации, принятого 8 октября, следует, что распорядители бюджетных средств не могут позволить закупить газ по рыночным ценам, которые существуют сегодня на европейском и украинском рынках. Потому было принято решение о введении чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

«В Николаевской области насчитывается 376 распорядителей средств, которые содержат газифицированные теплоисточники бюджетных учреждений, организации и коммунальных некоммерческих предприятий сферы здравоохранения, которые в условиях действующих тарифов не способны приобрести природный газ по ценам, сложившимся на европейском рынке природного газа и соответственно и в Украине. Отсутствие надлежащих договорных объемов газоснабжения не позволяет начать отопительный сезон в бюджетных учреждениях, организациях, коммунальных некоммерческих предприятиях сферы здравоохранения области и привело к нарушению нормальных условий жизнеобеспечения 202 тысяч 600 человек», — говорится в протоколе заседания.

В связи с этим ситуация в Николаевской области была призвана чрезвычайной. Такой режим теперь позволяет распорядителям бюджетных средств заключить договоры с «Нафтогазом» на поставку газа в обход торгов — по ценам, утвержденным меморандумом от 30 сентября (16 гривен 40 копеек с НДС).

12 октября НАК «Нафтогаз» опубликовал на своем сайте алгоритм действий для бюджетных учреждений и организаций по заключению договоров. Там прописан список необходимых документов, которые они должны выслать компании, и процедур согласования.

Учитывая, что фактически с этого для почти все распорядители бюджетных средств Украины начинают проходить данную процедуру, на сколько процесс может затянуться пока неизвестно.

Отметим, что с 2019 года в Украине отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха в регионе в течение трех суток подряд не поднимается выше 8 градусов. Старт сезона дает местная власть, которая принимает соответствующее решение. При этом в учреждения соцсферы пускать тепло можно раньше.

По прогнозам, озвученным начальником управления ЖКХ Николаевской ОГА Евгением Гладковым, начаться отопительный сезон в области может с 25 октября.

Отметим, что в некоторых городах страны запуск тепла для учреждений соцферы уже начали. Например, с 1 октября частично в Киеве, с 8 октября — в Виннице, с 10 октября — в Тернополе, с 11 октября — в Житомире, Луцке, Львове и Чернигове.

Анатолий Петров

Как рассказал корреспонденту НикВести заместитель мэра Николаева по гуманитарным вопросам Анатолий Петров, несмотря на официальный старт процесса подписания договоров, не все вопросы на уровне Киева согласованы.

— Я ничего не скажу, единственное, что могу — вопрос отрабатывается, документы отрабатываются, решение комиссии по ТЭБ и ЧС есть. Понедельник покажет. Там есть ряд согласований в Киеве с казначейством и «Нафтогазом». Мы выходили на Государственную казначейскую службу — они еще согласовывают, как правильно подписывать договоры — или один на период до нового года, а второй после нового, или это будет один договор на весь отопительный сезон. Пока они это не решат, мы ничего не сможем подписать. Мы являемся заложниками, — сказал Анатолий Петров.

Отметим, что школы Николаева со следующей недели планируют идти на каникулы. И в случае похолодания отсрочка пуска тепла на них особо не повлияет. А вот о других социальных учреждениях, например, больницах, этого сказать нельзя.

Как сообщалось, в Николаевской облгосадминистрации уверяют, что в хранилищах страны достаточно газа, чтобы пройти этот отопительный сезон.

Напомним, исполком утвердил ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ тарифы на отопление для населения на уровне 2,4-2,6 тысячи гривен за гигакалорию. При этом на деле платить горожане будут 1,8-1,9 тысячи гривен за гигакалорию.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 гривен за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев — до конца 2022 года.