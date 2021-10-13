На Николаевщине, как и в других областях страны, объявили чрезвычайную ситуацию, чтобы бюджетные учреждения могли заключить прямые договора с НАК «Нафтогаз» на поставку газа в этом отопительном сезоне.

Такое решение в конце прошлой неделе приняла региональная комиссия по ТЭБ и ЧС, рассказал замглавы Николаевской ОГА Игорь Кузьмин во время онлайн-брифинга, передают НикВести.

При этом замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что «Нафтогаз» готов подписать договоры с бюджетными учреждениями уже до 15 октября. Однако 14-15 октября в Украине объявлены выходными.

— Буквально в конце прошлой недели были приняты соответствующие решения штабов по поводу признания с понедельника (11 октября, — прим.) чрезвычайной ситуации регионального уровня в каждом регионе Украины. С целью обеспечения технической возможности бюджетным организациям заключать прямые договоры с «Нафтогаз Трейдинг». Согласно ст. 40 закона «О публичных закупках» путем проведения переговорной процедуры, — сказал вице-губернатор.

Отметим, что часть 3 статьи 40 закона «О публичных закупках» гласит, что переговорная процедура, т.е. прямой договор, может применяться, если у заказчика возникла насущная необходимость осуществить закупку в случае «возникновения особых экономических или социальных обстоятельств, связанных с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, что делают невозможным соблюдение заказчиком сроков для проведения тендера».

Игорь Кузьмин добавил, что сегодня утром Николаевская облгосадминистрация получила решение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, которым подтверждается признание чрезвычайной ситуации регионального уровня по всем областям страны.

Также он сказал, что 11 октября было принято распоряжение Кабинета Министров № 1234, которым утвердили механизм и формы договоров с НАК «Нафтогаз» для бюджетной сферы.

— «Нафтогаз» готов технично до 15 октября заключить со всеми предприятиями бюджетной сферы договоры на поставку газа. Это даст нам возможность начать отопительный сезон, — сказал он.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Николаевской ОГА Евгений Гладков добавил, что на сайте «Нафтогаза» можно найти электронный адрес для каждой области, на который нужно направить документы.

Как сообщалось, в Николаевской облгосадминистрации уверяют, что в хранилищах страны достаточно газа, чтобы пройти этот отопительный сезон.

Напомним, исполком утвердил ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ тарифы на отопление для населения на уровне 2,4-2,6 тысячи гривен за гигакалорию. При этом на деле платить горожане будут 1,8-1,9 тысячи гривен за гигакалорию.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 гривен за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев — до конца 2022 года.