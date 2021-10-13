В Николаевской облгосадминистрации уверяют, что в хранилищах страны достаточно газа, чтобы пройти этот отопительный сезон.

Об этом сказал замглавы Николаевской ОГА Игорь Кузьмин во время онлайн-брифинга по подготовке к работе в отопительном сезоне 2021/2022, передают НикВести.

По его словам, газ будут отпускать по ценам, зафиксированным меморандумом, который был подписан в конце сентября между центральными, местными властями и НАК «Нафтогаз». Речь идет о 7 гривнах 42 копейках за кубометр для обслуживания бытовых потребителей и 16 гривнах 40 копейках — для бюджетных учреждений.

— На протяжении сентября было беспокойство у многих жителей, руководителей бюджетных учреждений области по поводу наличия достаточного количества газа в отопительный сезон. На данный момент вопрос решен, газа в Украине достаточно, — сказал Игорь Кузьмин.

Напомним, исполком утвердил ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ тарифы на отопление для населения на уровне 2,4-2,6 тысячи гривен за гигакалорию. При этом на деле платить горожане будут 1,8-1,9 тысячи гривен за гигакалорию.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 гривен за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев — до конца 2022 года.