В избирательных бюллетенях, которые выдадут гражданам Японии на участках для голосования, не будет указываться пол кандидатов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на японские СМИ.

Списки кандидатов в парламент составляются комиссиями местных администраций по проведению выборов в каждой из 47 префектур Японии.

«Министерство по общенациональным делам приняло решение прекратить указывать в своих бюллетенях пол кандидатов на выборах, баллотирующихся в блоках пропорционального представительства... Ведомство проинструктировало комиссии, чтобы они опирались на его решение при публикации списков кандидатов, баллотирующихся в одномандатных округах», — говорится в сообщении.

Агентство приводит мнение доцента университета Тохоку Кавамуры Кадзунори: «Если избирательные комиссии опубликуют гендерную информацию, это может привести к дискриминации».

На предыдущих выборах в нижнюю палату парламента Японии четыре года назад пол кандидатов указывала примерно половина избирательных комиссий.

Парламентские выборы в Японии должны состояться 31 октября.

Напомним, количество женщин, избранных депутатами Николаевского городского совета в 2020 году выросло больше чем наполовину (54,5%) относительно предыдущего электорального цикла. По Украине прирост составил 47,6%.