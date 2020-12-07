Количество женщин, избранных депутатами Николаевского городского совета в 2020 году выросло больше чем наполовину (54,5%) относительно предыдущего электорального цикла. По Украине прирост составил 47,6%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования центра «Эйдос» и исследовательского агентства Fama о женском представительстве в местных советах в 2010-2020 годах.

Так, по результатам местных выборов 2015 года в Николаевском горсовете 22% депутатов были женщинами. В новом созыве женщины получили 34% мандатов. По стране — 31% против 21% в 2015 году.

В исследовании отмечают, что способствовало этому введение на прошедших выборах 40%-ной гендерной квоты в списках кандидатов от партий.

«Рост является существенным, поэтому можно утверждать, что в целом женщины квоты сработали и способствовали повышению уровня женского участия. С другой стороны, 31% — это значительно меньше, чем изначальная квота 40%. Также это меньше, чем общая доля женского населения Украины, которая достигает 54%», — заключают авторы.

Также они отмечают, что женщин обычно ставят в конце каждой пятерки единых партийных списков политических партий (квота в 40% касается каждой пятерки кандидатов в таком списке). Лишь 17% лидеров партийных списков в крупных городах были женщинами.

В то же время среди избранных депутатов областных советов доля женщин по итогам выборов оказалось чуть меньшей — 28%. Для сравнения, по результатам выборов Верховной Рады в 2019 году лишь 21% избранных нардепов были женского пола.

Отметим, что в Николаевском горсовете в процентном соотношении больше всего женщин во фракции «Европейская солидарность» — 60%. Наименьшее — в «Пропозиції» — 21%.

«ОПЗЖ» — 6 женщин из 17 депутатов — 35%

«Пропозиція» — 3 женщины из 14 депутатов — 21%

«Слуга народа» — 4 женщины из 9 депутатов — 44%

«Европейская Солидарность» — 3 женщины из 5 депутатов — 60%

«Партия Шария» — 2 женщины из 5 депутатов — 40%

«Наш край» — 1 женщина из 4 депутатов — 25%.

Напомним, во вторник, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов. Горизбирком созвал первую сессию Николаевского горсовета на 11:00 10 декабря.