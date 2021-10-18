Министр обороны США Ллойд Остин прилетел в Грузию, которая стала его первой остановкой в поездке по черноморскому региону для укрепления отношений со странами, находящимися под давлением России.

Об этом пишет Jutarnji List.

Глава Пентагона подтвердить солидарность Соединенных Штатов с Тбилиси, который хочет стать полноправным членом НАТО на долгие годы.

— Мы успокоим страны, находящиеся на передовой российской агрессии, и укрепим их суверенитет, — заявил перед поездкой высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

Ллойд Остин из Тбилиси направится в Украину с тем же посланием поддержки в отношении сопротивления против в Москвы.

Пентагон рассматривает черноморские регион как возможную горячую точку, особенно после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев на следующей неделе проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Украины.