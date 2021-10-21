Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило колоть третью (бустерную) дозу вакцин от Moderna и Johnson & Johnson для противодействия коронавируса.

Об этом пишет TheБабель со ссылкой на сайт управления.

Разрешение от FDA позволяет, после одобрения Центрами по контролю и профилактике заболеваний, использовать бустерную дозу этих вакцин и вводить людям в возрасте 65 и старше, или же молодым людям с высоким риском заражения COVID-19.

Третьей дозой Moderna можно вакцинировать через полгода после первых двух доз, а дозой Johnson & Johnson после двух месяцев.

FDA также заявила, что бустерную прививку можно делать любой вакциной, вне зависимости от того, какими были первые.

Напомним, что третья прививка вакцины от COVID-19 компании Sinopharm приводит к восстановлению уровня антител, который падает через несколько месяцев после введения второй дозы. Ревакцинация препаратом также усиливает реакцию клеток на коронавирус.