21 октября во всех регионах Украины объявили штормовое предупреждение.
Об этом свидетельствует информация Укргидрометцентра.
«Днем 21 октября в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с», — говорится в сообщении.
В Николаевской области ожидается усиление ветра до 15-24 метров в секунду. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности.
Ранее сообщалось, что дым от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, входящего в испанские Канарские острова, достиг территории Украины.
|
Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
21 октября во всех регионах Украины объявили штормовое предупреждение.
Об этом свидетельствует информация Укргидрометцентра.
«Днем 21 октября в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с», — говорится в сообщении.
В Николаевской области ожидается усиление ветра до 15-24 метров в секунду. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности.
Ранее сообщалось, что дым от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, входящего в испанские Канарские острова, достиг территории Украины.