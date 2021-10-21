21 октября во всех регионах Украины объявили штормовое предупреждение.

Об этом свидетельствует информация Укргидрометцентра.

«Днем 21 октября в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с», — говорится в сообщении.

В Николаевской области ожидается усиление ветра до 15-24 метров в секунду. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности.

Ранее сообщалось, что дым от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, входящего в испанские Канарские острова, достиг территории Украины.