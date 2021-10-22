Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание «Первого Балтийского канала». Свое решение в совете объяснили тремя нарушениями, допущенными телеканалом в течение года.

Об этом сообщает Delfi.

Первый штраф был наложен за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путем трансляции в программе «ПБК Латвия» программ, созданных другими электронными СМИ.

Во второй раз канал оштрафовали за несоблюдение обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских передач.

В третьем случае штраф был наложен из-за информации, которая «угрожала общественному здоровью или могла представлять серьезный риск». В одной из передач, в частности, говорилось о том, что коронавирус — это заболевание с низким уровнем заразности и от него можно уберечься, употребляя в пищу сельдь.

Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана телеканалу в феврале 2015 года, она будет аннулирована с 26 октября.

Напомним, видеохостинг YouTube удалил два немецкоязычных канала российского пропагандистского ресурса Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP) — без возможности восстановления.