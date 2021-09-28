Видеохостинг YouTube удалил два немецкоязычных канала российского пропагандистского ресурса Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP) — без возможности восстановления.

Об этом сообщает Интерфакс.

В компании Google, которая владеет YouTube, заявили, что на каналах распространяли ложные сведения о COVID-19:

— У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео… Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube, — сказано в заявлении.

Главред RT Маргарита Симоньян в комментарии РИА Новости заявила, что правила YouTube якобы «нигде не прописаны».

— Они сочли «попыткой обойти ограничения» приглашение нами нашей же аудитории на второй наш канал, пока первый отбывал «наказание» за надуманные «нарушения норм сообщества» — за то, что мы дали в эфир интервью скептиков по коронамерам. Мы не в первый раз приглашаем свою аудиторию на свой второй канал, но именно сегодня они приняли решение удалить оба канала, — возмутилась Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян утверждает, что удаление каналов — «полноценное объявление медийной войны России со стороны Германии». По ее словам, один из удаленных каналов «входил в топ-5 в Германии» и за июнь 2021 года собрал 21 млн просмотров.

Как сообщает ТАСС, Роскомнадзор отправил в Google письмо и потребовал снять ограничения с каналов. Там пригрозили компании штрафом в размере до 1 млн рублей, если YouTube-каналы RT не разблокируют.

Дочерние структуры российского государственного телеканала Russia Today в Германии столкнулись с отказом в банковском обслуживании.