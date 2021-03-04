Дочерние структуры российского государственного телеканала Russia Today в Германии столкнулись с отказом в банковском обслуживании.

Об этом пишет LB.ua.

Как сообщает сам RT, компании Ruptly GmbH и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили сообщение о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая этого года. Это произошло через месяц после заявления о предстоящем запуске телеканала в декабре 2021 года.

Ruptly направила несколько десятков запросов в другие банки Германии, а также в европейские банки, имеющие отделения в Германии, с просьбой об открытии счета. Но ни один из них не согласился.

В российском МИДе заявили, что РФ будет вынуждена принять жесткие меры в отношении немецких СМИ в России, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.

— Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. В противном случае вынуждены будем принять жесткие меры по отношению к работающим в России немецким средствам массовой информации. Искренне скажу: правда, не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что «ссылки на какие-либо корпоративные правила всерьез приниматься не будут, потому что это неправда».

Ранее сообщалось, что руководительница пропагандистского телеканала «Russia Today», главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян приглашает на работу журналистов телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, против которых ввели санкции.