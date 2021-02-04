Руководительница пропагандистского телеканала «Russia Today», главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян приглашает на работу журналистов телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, против которых ввели санкции.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

–Предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским, - написала Маргарита Симоньян.

Также она обратилась к журналистам российских независимых и оппозиционных СМИ. Она предложила им «перестать работать против своей страны» и идти в «Russia Today».

Напомним, вечером, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.