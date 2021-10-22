Турецкие власти арестовали 15 подозреваемых в сотрудничестве с израильской разведкой.

Об этом пишет EVZ.

По сообщениям турецких СМИ, подозреваемые были арестованы месяц назад и, как сообщается, предоставили израильским спецслужбам информацию о турецких гражданах и иностранных студентах, обучающихся в Турции по программе местного Минобороны.

Правительственная газета Sabah отмечает, что операция была проведена турецкой разведкой (MIT) после расследования, проведенного в течение года.

Ожидается, что задержанные арабского происхождения, которые, как передается, содержатся в пяти отдельных камерах, будут привлечены к уголовной ответственности.

Судя по статье Sabah, группа из 15 обвиняемых в шпионаже, действовала в четырех турецких провинциях. Подозреваемые находятся под следствием около года, и в основном являются палестинцами.

Отношения Анкары с Тель-Авивом в последние годы были натянутыми, и Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно пытался представить себя защитником палестинцев в регионе, совершая резкие нападки на поведение Израиля. Так, во время последнего конфликта между ХАМАС и Израилем Эрдоган выразил поддержку «палестинским братьям во всех ситуациях».

Напомним, президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил, что страна защитит жизни палестинцев с тем же упорством, с которым оказывала помощь Азербайджану в конфликте за Нагорный Карабах.