Экс-нардеп Надежда Савченко пыталась пройти через погранконтроль в Борисполе, показав поддельный COVID-сертификат. Такой же документ предъявила ее сестра.

Об этом пишет LIGA, ссылаясь на источник в МВД.

Политик вместе с родственницей возвращались с отдыха в Турции и попались на фальшивых подтверждениях о вакцинации при проверке в базе данных.

— Поскольку в сообщении говорится о сестрах и указаны на фото сертификатов точные даты рождения, совпадение среди нардепов прошлых созывов только одно: это Савченко с сестрой, — объясняет издание.

Открыто уголовное производство по 358 статье УК о подделке документов, ложные сертификаты изъяты, в ближайшее время будет предъявлено подозрение бывшей народной депутатке и ее сестре.

Напомним, полиция открыла почти 800 уголовных производств за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса.