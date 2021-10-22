Экс-нардеп Надежда Савченко пыталась пройти через погранконтроль в Борисполе, показав поддельный COVID-сертификат. Такой же документ предъявила ее сестра.
Об этом пишет LIGA, ссылаясь на источник в МВД.
Политик вместе с родственницей возвращались с отдыха в Турции и попались на фальшивых подтверждениях о вакцинации при проверке в базе данных.
— Поскольку в сообщении говорится о сестрах и указаны на фото сертификатов точные даты рождения, совпадение среди нардепов прошлых созывов только одно: это Савченко с сестрой, — объясняет издание.
Открыто уголовное производство по 358 статье УК о подделке документов, ложные сертификаты изъяты, в ближайшее время будет предъявлено подозрение бывшей народной депутатке и ее сестре.
Напомним, полиция открыла почти 800 уголовных производств за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
Экс-нардеп Надежда Савченко пыталась пройти через погранконтроль в Борисполе, показав поддельный COVID-сертификат. Такой же документ предъявила ее сестра.
Об этом пишет LIGA, ссылаясь на источник в МВД.
Политик вместе с родственницей возвращались с отдыха в Турции и попались на фальшивых подтверждениях о вакцинации при проверке в базе данных.
— Поскольку в сообщении говорится о сестрах и указаны на фото сертификатов точные даты рождения, совпадение среди нардепов прошлых созывов только одно: это Савченко с сестрой, — объясняет издание.
Открыто уголовное производство по 358 статье УК о подделке документов, ложные сертификаты изъяты, в ближайшее время будет предъявлено подозрение бывшей народной депутатке и ее сестре.
Напомним, полиция открыла почти 800 уголовных производств за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса.