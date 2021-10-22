В пятницу, 22 октября, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки собрался, чтобы внести правки в закон №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

— Оборонный Комитет снова утром собрался и принял решение переголосовывать ряд правок в закон 5599 про олигархов, – написал народный депутат.

Он также добавил, что комитет решил идти по 131 статье Регламента, исправление технико-юридических неточностей.

Напомним, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». «За» проголосовали 279 нардепов. При этом решение приняли по спецпроцедуре — без права депутатов поставить на голосование все свои поправки.

19 октября Верховная Рада отклонила 12 проектов постановлений об отмене решения парламента от 23 сентября относительно принятия закона о деолигархизации и тем самым разблокировала его подписание Председателем ВР и Президентом Украины.