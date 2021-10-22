Народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар считает, что власть Владимира Зеленского пытается отвлечь внимание общества от офшорного скандала, «вагнергейта» и кризиса в энергетике и медицине.

Об этом Виктория Сюмар заявила в эфире Прямого канала, сообщают на сайте «ЕС».

По ее мнению, именно с этой целью силовые органы по указанию Офиса президента актуализировали так называемое «угольное дело» против Петра Порошенко за события 2014 года.

— Я слышала этот пресс-брифинг Генерального прокурора и председателя Службы безопасности. Их так хорошо организовали под ток-шоу Шустера. Я думаю, это специально было сделано, чтобы перевести внимание от офшорного скандала, который уже услышали украинцы. Все то, что там прозвучало — это огромный перечень лжи, — отметила Виктория Сюмар.

Она напомнила, что банковские учреждения на временно оккупированных территориях ОРДЛО еще с июля 2014 года были закрыты.

— Это было одно из обвинений, что, оказывается, «высшее руководство государства дало указание открыть банковские учреждения на неподконтрольных Украине территориях». Это не соответствует действительности, так как еще в июле 2014 года было принято решение о том, что эти учреждения за один день должны быть закрыты. Потому что там банально убивали. Боевики, захватившие помещение, мечтали захватить деньги. Работники Нацбанка, которые там работали, получили сигнал за очень короткий срок уничтожить денежную массу. Их буквально уничтожали, резали, заливали маслом, краской, чтобы эти средства не получили оккупанты. Поэтому это обвинение — это сплошной абсурд, — говорит депутат.

То же самое, по ее мнению, касается и обвинение в том, что уголь якобы нужно было покупать в ЮАР.

— Это была такая «диверсификация». Уголь из ЮАР был в два раза дороже. Он стоил 109 долларов. А уголь, который мы покупали на украинских шахтах на украинских территориях стоил вдвое дешевле, — напомнила Виктория Сюмар.

Она также показала экспертизу, согласно которой качество угля из ЮАР было ниже, чем предполагали требования контракта.

— Уголь из ЮАР, от которого Украина отказалась, не горел. Он оказался некачественным. В контракте есть такой показатель как зольность, там допускалось 26% зольности. Я могу продемонстрировать экспертизу научно-исследовательского института судебных экспертиз. Эксперты официально установили, что зольность этого угля была более 30%. А в контракте написано, что при зольности 30% и выше этот контракт должен быть расторгнут, — отметила политик.

Виктория Сюмар также упомянула роль СБУ в этом деле.

— Когда рассказывают: «Там СБУ наличку возило». Возили их сами государственные предприятия. Но СБУ, как и другие правоохранительные органы, должны были гарантировать пересечение линии соприкосновения. Это война, и в 2014 году — горячая фаза этой войны. Тогда была создана группа, которая состояла из правоохранительных органов. Это была и ДФС, и пограничники, полиция, Нацгвардия, Служба безопасности. И их задача была гарантировать, чтобы шахта из Украины могла спокойно привезти деньги, заплатить своим украинским работникам, украинским шахтерам. До сих пор Украина платит там пенсионерам пенсию, — объяснила она.

Политик считает, что Украина «достойно пережила 2014 год».

— Я боюсь, что сейчас мы попадем в худшую зависимость после того, как за семь лет сделали все условия для того, чтобы этой зависимости избавиться. Страна с 2014 года очень тяжело работала на то, чтобы получить энергетическую независимость. Сейчас это действительно очень напоминает то, что можно назвать российским энергетическим реваншем. Потому что газ Украина получит в обмен на большое количество политических услови1 Владимира Путина. И, фактически, вынуждена будет все их удовлетворить. Я думаю, что это и вопрос реализации «формулы Штайнмайера», и проведение выборов, — говорит член «ЕС».

Она убеждена, что когда украинская власть фактически пойдет на эти договоренности, Россия избавится от санкций, которые мешают ее экономике.

— Сегодня у Путина преимущество — космическая цена на газ и все шансы избавиться от санкций. А это значит, что российская экономика пойдет вверх и Россия получит все инструменты для продолжения агрессии и уничтожения Украины, — предостерегает Виктория Сюмар.

Ранее сообщалось, что народные депутаты от «Европейской Солидарности» требуют расследовать «вагнергейт», отмывание денег, выведенных из ПриватБанка через офшоры Владимира Зеленского и фальсификацию принятых монобольшинством законов.